Татарстан за три года выделил более 417 млн рублей на догазификацию домов

В Татарстане за три года на социальную газификацию выделено более 417 млн руб. За этот период газ подведен к 28,8 тыс. участков, из которых 81% домовладений уже подключены к газовым сетям. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, передает республиканское агентство «Татмедиа».

С 2021 года в республике подано более 34 тыс. заявок на подключение газа, по которым заключено 32,8 тыс. договоров. По словам Рустема Усманова, доля подключенных домов в Татарстане (81%) значительно превышает средний показатель по России (55%).

С 2022 года в Татарстане действует программа субсидирования отдельных категорий граждан. Субсидии предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО, многодетным семьям, инвалидам I и II групп, а также семьям с доходом ниже 10 тыс. руб. на человека в месяц. По данным заместителя министра промышленности и торговли РТ Марата Минибаева, на данный момент субсидии получили 908 домовладений на общую сумму 88,32 млн руб.

Субсидии выделялись ежегодно: в 2022 году — 195 млн руб., в 2023 году — 130 млн руб., а в 2024 году — 92,3 млн руб.

По поручению президента РФ Владимира Путина программа социальной газификации стала бессрочной и теперь распространяется на образовательные и медицинские организации. Отмечается, что в республике подано 41 заявление от таких учреждений.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Республике Татарстан остается 306 негазифицированных населенных пунктов.

Анар Зейналов