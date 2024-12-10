Суд признал незаконной продажу пяти участков возле озера Увильды

Аргаяшский районный суд Челябинской области признал недействительными сделки купли-продажи пяти участков вблизи памятника природы — озера Увильды. Арендатор земли обманом приобрел землю по льготной цене, а один из участков продал по завышенной стоимости, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что на пяти земельных участках в непосредственной близости от Увильдов установлены пять вагончиков переносного типа, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости в качестве жилых домов. На момент проверки объекты не имели фундаментов, не были подключены к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, не соответствовали предъявляемым к жилым помещениям санитарным и техническим требованиям.

«Арендатор земельных участков ввел в заблуждение должностных лиц администрации Аргаяшского вместо возведения жилых домов установил временные строения переносного типа, а после регистрации на них права собственности выкупил участки по льготной стоимости без проведения торгов»,— сообщает прокуратура Челябинской области. Один участок с вагончиком он успел продать третьему лицу по завышенной стоимости.

Прокурор Аргаяшского района обратился в суд с иском о признании договоров купли-продажи земли недействительными, истребовании участков в собственность муниципалитета, снятии с учета и признании отсутствующим права собственности на жилые дома и освобождении земельных участков от строений. Требования удовлетворены в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу.