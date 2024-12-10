Мосбиржа исключила из сектора роста акции предприятий челябинского депутата

Из сектора роста Мосбиржи исключены акции предприятий депутата законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева — Челябинского завода профилированного стального настила и самарского ООО «Электрощит-Стройсистема». Информация опубликована на сайте Мосбиржи.

Основная задача площадки «сектор роста» — содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации. Ценные бумаги предприятий перестали соответствовать необходимому уровню кредитного рейтинга.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Челябинский завод профилированного стального настила зарегистрирован в 1993 году. Игорь Свеженцев является генеральным директором предприятия, владеет долей компании в 4,4%. Основной пакет акций в размере 82,97% принадлежит ООО «Теплантэнерго», которую возглавляет господин Свеженцев. Эта организация принадлежит обществу «ЧЗПСН-Профнастил».

Виталина Ярховска