В Туапсинском районе прогнозируют непогоду

В ближайшие дни, 11 и 12 декабря, в Туапсинском районе ожидается значительное ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, на территории района прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер, скорость которого может достигать 20 м/с, сообщает пресс-служба администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района настоятельно рекомендует жителям проявлять осторожность. Особую внимательность следует проявлять в зонах, подверженных подтоплениям, а также на берегах рек и моря. Специалисты рекомендуют избегать выездов в горные и лесные районы в условиях непогоды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий, жители могут обратиться за помощью по следующим телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, а также по единому номеру экстренных служб — 112.

Мария Удовик