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Житель Марий Эл получил 8 лет тюрьмы за убийство жены

Суд приговорил жителя Моркинского района Марий Эл к 8 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Марий Эл.

Житель Марий Эл получил 8 лет тюрьмы за убийство жены

Житель Марий Эл получил 8 лет тюрьмы за убийство жены

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Марий Эл получил 8 лет тюрьмы за убийство жены

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля 2024 года в деревне Изи Шурга. Во время конфликта мужчина нанес жене три ножевых ранения в грудь и ладонь. От полученных травм женщина скончалась на месте. После задержания подозреваемого заключили под стражу. В ходе расследования были проведены необходимые экспертизы и допрошены свидетели.

Суд признал мужчину виновным по статье об убийстве и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Анар Зейналов

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