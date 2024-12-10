Суд приговорил жителя Моркинского района Марий Эл к 8 годам лишения свободы за убийство супруги во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Марий Эл получил 8 лет тюрьмы за убийство жены

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Марий Эл получил 8 лет тюрьмы за убийство жены

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля 2024 года в деревне Изи Шурга. Во время конфликта мужчина нанес жене три ножевых ранения в грудь и ладонь. От полученных травм женщина скончалась на месте. После задержания подозреваемого заключили под стражу. В ходе расследования были проведены необходимые экспертизы и допрошены свидетели.

Суд признал мужчину виновным по статье об убийстве и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Анар Зейналов