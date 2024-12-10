В Екатеринбурге на отмененные Игры дружбы потратили почти 300 млн руб.

В Екатеринбурге на подготовку стадиона «Калининец» к Играм дружбы, запланированным на сентябрь 2025 года, потратили 294 млн руб., следует из документа о корректировке бюджета, опубликованного на сайте городской думы. Спортивные соревнования были отложены указом Президента РФ Владимира Путина на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Всемирных игр дружбы» Фото: Telegram-канал «Всемирных игр дружбы»

Согласно документу, 138,8 млн руб. из муниципального бюджета потратили на устройство комплексной системы безопасности стадиона «Калининец», еще 156 млн руб. для этой же цели были выделены из бюджета Свердловской области. 16,39 млн руб. были выделены из регионального бюджета на обеспечение бесплатного проезда волонтерам и аккредитованным лицам. Они исполнены не будут, при этом уведомление о предоставлении трансферта министерство финансов еще не отозвало, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Программа включала 25 видов спорта, ожидалось, что участие примут 5,5 тыс. спортсменов из 15 стран.

Анна Капустина