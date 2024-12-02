Игры дружбы перенесли до особого решения Владимира Путина
Проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложили до особого решения президента РФ Владимира Путина, следует из подписанного им указа. Решение принято «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Напомним, Игры дружбы изначально должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Программа включала 25 видов спорта, принять участие должны были 5,5 тыс. спортсменов из 15 стран. Общий призовой фонд должен был составить 4,6 млрд руб.
О переносе соревнования стало известно в начале июня, в июле глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что оно пройдет в 2025 году. Позднее генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Дмитрий Путилин заявил, что их могут отложить и до 2026 года.