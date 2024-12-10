ЛУКОЙЛ переводит трейдинговые структуры под бренд Litasco

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) переводит свои зарубежные трейдинговые компании LUKOIL Pan Americas LLC и LUKOIL Benelux BV под бренд дочерней компании Litasco. Решение о ребрендинге направлено на укрепление корпоративной идентичности.

«Инициатива по переименованию является центральным компонентом стратегии ребрендинга, направленной на укрепление корпоративной идентичности, приоритетное внимание интересам клиентов и партнеров, повышение узнаваемости бренда и содействие улучшению сотрудничества внутри группы LITASCO»,— говорится в сообщении Litasco.

LUKOIL Pan Americas LLC, которая базируется в США, действует под брендом LITASCO Pan Americas LLC с 6 декабря. LUKOIL Benelux BV, которая работает в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, сменит название на LITASCO Benelux BV 31 декабря.

Подробнее о деятельности ЛУКОЙЛа — в материале «Ъ» «MOL на выдумки хитра».