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В Свердловской области с начала года оборот розницы составил более 1,3 трлн

За период с января по октября в Свердловской области оборот розничной торговли составил более 1,3 трлн руб. По этому показателю регион занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) и входит в топ-5 субъектов России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Свердловской области с начала года оборот розницы составил более 1,3 трлн

В Свердловской области с начала года оборот розницы составил более 1,3 трлн

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Свердловской области с начала года оборот розницы составил более 1,3 трлн

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, на территории региона работает около 27 тыс. объектов торговли. «Это свыше 22 тыс. магазинов, около 4 тыс. объектов нестационарной торговли, более 3 тыс. объектов сезонной торговли и 576 торговых центров»,— отметила госпожа Кузнецова.

По данным Свердловскстата, за девять месяцев 2024 года уральцы приобрели товары на онлайн-платформах на сумму 122,7 млрд руб.

Подробнее о том, как в Свердловской области прошла акция «Черная пятница», — в материале «"Черная пятница" заняла месяц».

Анастасия Таначева

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