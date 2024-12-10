За период с января по октября в Свердловской области оборот розничной торговли составил более 1,3 трлн руб. По этому показателю регион занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) и входит в топ-5 субъектов России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области с начала года оборот розницы составил более 1,3 трлн

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В Свердловской области с начала года оборот розницы составил более 1,3 трлн

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, на территории региона работает около 27 тыс. объектов торговли. «Это свыше 22 тыс. магазинов, около 4 тыс. объектов нестационарной торговли, более 3 тыс. объектов сезонной торговли и 576 торговых центров»,— отметила госпожа Кузнецова.

По данным Свердловскстата, за девять месяцев 2024 года уральцы приобрели товары на онлайн-платформах на сумму 122,7 млрд руб.

Подробнее о том, как в Свердловской области прошла акция «Черная пятница», — в материале «"Черная пятница" заняла месяц».

Анастасия Таначева