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«Черная пятница» заняла месяц

В Свердловской области онлайн-продажи в ноябре выросли на 19%

Во время акции «Черная пятница» посещаемость торговых центров крупных городов Урала оказалась на 9% меньше, чем год назад, рассказали в Focus Technologies. По словам экспертов, это связано с эффектом высокой базы прошлого года и общим спадом интереса к оффлайн-магазинам. Маркетплейсы, напротив, зафиксировали всплеск продаж. В ЮKassa отметили рост числа покупок на 19% год к году, в Wildberries — на 45%. Популярными категориями стали новогодние и хозяйственные товары и одежда.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В период традиционной «Черной пятницы» (с 29 ноября по 1 декабря) показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в ТЦ крупных городов Урала снизился на 9% по сравнению с периодом проведения аналогичной акции в 2023 году, следует из данных компании Focus Technologies. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, по сравнению с 2019 годом показатель Mall Index снизился на 36%.

«В первую очередь сказался эффект относительно высокой базы прошлого года, когда показатели посещаемости ТЦ в целом были выше за счет открытия новых магазинов на площадях, пустующих после ухода с рынка России иностранных брендов, и отложенного спроса»,— прокомментировал господин Васильев.

Он добавил, что в условиях конкуренции за внимание потребителя оффлайн-точки уступают маркетплейсам, особенно в период проведения краткосрочных акций.

По данным исследования ЮKassa (сервис для приема платежей финтех-компании ЮMoney), в Свердловской области общее количество онлайн-покупок в период «Черной пятницы» выросло на 19% по сравнению с 2023 годом. Средний чек составил 2,3 руб., снизившись за год на 10%.

На Ozon и Wildberries «Черная пятница» началась в середине ноября и продолжалась до 1 декабря. В Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) «Ъ» сообщали, что в сегменте онлайн-торговли объем продаж во время ноябрьских акций растет на 20–30%, поскольку маркетплейсы предпочитают длительный период проведения распродаж.

В пресс-службе маркетплейса Wildberries сообщили, что за время действия «Черной пятницы» жители Свердловской области приобрели на 45% больше товаров, чем за период аналогичной акции в 2023 году.

В денежном эквиваленте количество продаж в регионе выросло за год на 48%.

Как уточнили в пресс-службе маркетплейса, самой популярной категорией у свердловчан стали товары для предстоящего Нового года. Их продажи выросли за год на 78% (по штукам). Также интересом пользовались хозяйственные товары (+46%), товары для освещения (+30%), декор интерьера (+29%), предметы для рукоделия (+22%), игрушки (+20%) и другие категории.

«Во время распродажи самыми популярными товарами у жителей Свердловской области стали: маска для волос, кислородный пятновыводитель, влажные детские салфетки, лосины утепленные, крема и маски для лица, стиральный порошок, пластиковые пакеты, а также детские подгузники»,— рассказали в пресс-службе Wildberries, добавив, что по Свердловской области общий средний чек вырос за год на 2%.

В «Яндекс.Маркете» поделились, что самыми популярными категориями товаров в «Черную пятницу» среди жителей Свердловской области стали электроника и бытовая техника, одежда и обувь, товары для строительства и ремонта, мебель и товары для дома.

Как рассказали в «Озон», самой востребованной категорией по итогам 29 ноября стала «одежда». Также в тройку популярных категорий вошли товары для ремонта и строительства и товары для дома. Наибольшим интересом пользовались женская и мужская верхняя одежда: куртки, пуховики, дубленки и шубы. «Покупатели Ozon также часто заказывали крупную бытовую технику в "Черную пятницу", например, стиральные машины и холодильники. В топе крупных покупок смартфоны, телевизоры и ноутбуки»,— прокомментировали в пресс-службе маркетплейса, добавив, что общероссийские показатели продажи одежды и крупной бытовой техники выросли за год более чем в два раза.

Несмотря на рост популярности маркетплейсов и снижение популярности ТЦ, эксперт подчеркнул, что сейчас можно говорить о «постепенной стабилизации рынка».

«При сохранении текущих трендов можно ожидать, что далее отставание от показателей предыдущих периодов для аудитории ТЦ в целом, будет иметь тенденцию к сокращению»,— считает Михаил Васильев.

Анастасия Таначева

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