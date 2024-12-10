Песков ответил на вопрос о влиянии РФ на Ближнем Востоке после свержения Асада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о продолжающемся диалоге с государствами Ближнего Востока. По его словам, у России есть «пересечения интересов со многими государствами» и «совпадение интересов с рядом государств региона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Представителя Кремля во время пресс-колла попросили ответить, обеспокоена ли Россия сохранением военного влияния в регионе после бегства президента Сирии Башара Асада. «Сейчас, безусловно, время глубокого анализа происходящих событий, сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности»,— сказал господин Песков.

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Президент Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. В Сирии располагаются две российские военные базы. Соглашение со свергнутым правительством предполагает, что Москва может использовать их до 2066 года.

О ситуации в Арабской Республике — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».