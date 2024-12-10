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Коммерсантъ FM
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К «Итогам года» с Владимиром Путиным поступило 300 тыс. обращений за два дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после начала сбора вопросов к «Итогам года» поступило более 300 тыс. обращений. Он отметил, что Владимиру Путину уже начали докладывать о темах, которые интересуют граждан.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Уже даже не десятки тысяч, мы уже перевалили тысяч, наверное, за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. И интерес большой»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Как добавил пресс-секретарь, в Кремле уже имеют представление о рейтинге из десяти основных проблем. «Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону»,— добавил он.

Дмитрий Песков также сообщил, что чаще вопросы отправляют женщины. К сбору обращений привлечены волонтеры Народного фронта, а «Ростелеком» обеспечивает инфраструктуру. Анализ вопросов, по его словам, проходит с использованием искусственного интеллекта.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина начнется 19 декабря в 12:00. Сбор вопросов от граждан стартовал в ночь на 8 декабря. В 2023 году президент за 4 часа 4 минуты ответил на 67 вопросов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прямую линию опутают нейросетью».

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