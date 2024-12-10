Депутат ЕГД Колесников возмутился расходами бюджета на Академический район

Депутат городской думы от партии «Единая Россия» Александр Колесников возмутился размерами расходов из бюджета на Академический район Екатеринбурга. По его словам, за пять лет траты на него составили 16 млрд руб., тогда как на все остальные вместе взятые — около 20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«А у нас что, остальные районы как брошенная жена что ли? То есть нашел молодую девку и все ей, а жена, с которой прожил жизнь, она никому не интересна?»,– сказал господин Колесников.

Директор департамента финансов в администрации Анна Турунцев отметила, что другие районы не обделены средствами, а на развитие Академического выделялись трансферты из федерального бюджета. по программам развития новых территорий, эти цели были определены не на муниципальном уровне.

Александр Колесников добавил, что, когда Академический район планировали, ожидалось, что там будет точка приложения труда, которой на самом деле не появилось. Именно с этим он связывает проблемы с транспортом и социальной сферой в районе. «Академический – это вторая ошибка Господа Бога, и хватит туда втюхивать деньги»,– сказал господин Колесников.

Депутат от ЕР Станислав Киселев, отвечая коллеге, отметил, что районы города можно сравнить скорее с детьми, а не с женами. По его словам, Академический, как новорожденный, требует большей поддержки.

Ранее Александр Колесников предлагал отделить Академический район от Екатеринбурга. Он назвал его балластом в ответ на выступление коллеги от ЕР Михаила Матвеева, который возмутился недостатком школ и детских садов в районе.

Анна Капустина