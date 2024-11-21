Депутат гордумы Колесников предложил отделить Академический от Екатеринбурга

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил «отделить как балласт» Академический район от города. Так он отреагировал на жалобу вице-спикера Михаила Матвеева на то, что район недостаточно обеспечивают новыми детскими садами и школами. Комиссии думы по бюджету и экономической политике и по экономическому развитию и инвестициям на совместном заседании заслушали доклад директора департамента экономики администрации города Алексея Прядеина о прогнозе экономического развития Екатеринбурга на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По прогнозу на ближайшие три года для района, в котором каждый год вводится 300 тыс. кв. м жилья, всего один детский сад и ни одной школы — это совершенно неправильно. Я понимаю, что мы смотрим на те возможности, которые есть у города, но такой прогноз в районах новой застройки выглядит очень бледно»,— высказался депутат Михаил Матвеев, избранный от округа №1 в Академическом районе.

Напомним, сегодня, 21 ноября, комиссия по бюджету и экономической политике думы Екатеринбурга одобрила введение туристического налога. От уплаты налога освобождается льготная категория детей до 18 лет. Господин Колесников во время обсуждения заявил, что пункт о льготе необходимо убрать из проекта постановления, но его решение поддержано не было.

Анна Капустина