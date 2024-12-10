В Казани пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. Организатору предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержали организатора трех подпольных казино

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани задержали организатора трех подпольных казино

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023–2024 годах обвиняемый арендовал три помещения на улицах Космонавтов, Бигичева и Пионерской, где организовал подпольные казино. Для работы в нелегальных заведениях он нанял четверых администраторов, которые также привлекаются к уголовной ответственности. В ходе обысков правоохранители изъяли 43 моноблока, телефоны и бухгалтерскую документацию.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства дела.

Анар Зейналов