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В Казани задержали организатора трех подпольных казино

В Казани пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. Организатору предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

В Казани задержали организатора трех подпольных казино

В Казани задержали организатора трех подпольных казино

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани задержали организатора трех подпольных казино

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023–2024 годах обвиняемый арендовал три помещения на улицах Космонавтов, Бигичева и Пионерской, где организовал подпольные казино. Для работы в нелегальных заведениях он нанял четверых администраторов, которые также привлекаются к уголовной ответственности. В ходе обысков правоохранители изъяли 43 моноблока, телефоны и бухгалтерскую документацию.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства дела.

Анар Зейналов

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