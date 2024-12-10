В Казани задержали организатора трех подпольных казино
В Казани пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. Организатору предъявлено обвинение в незаконном проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.
В Казани задержали организатора трех подпольных казино
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, в 2023–2024 годах обвиняемый арендовал три помещения на улицах Космонавтов, Бигичева и Пионерской, где организовал подпольные казино. Для работы в нелегальных заведениях он нанял четверых администраторов, которые также привлекаются к уголовной ответственности. В ходе обысков правоохранители изъяли 43 моноблока, телефоны и бухгалтерскую документацию.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства дела.