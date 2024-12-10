В Салавате водителя самосвала придавило щебнем

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 55-летнего работника ООО «Башальянсстрой», сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 7 декабря. Во время разгрузки самосвального полуприцепа водителя придавило щебнем. Он скончался от полученных травм.

ООО «Башальянсстрой», по данным Rusprofile, зарегистрировано в октябре 1998 года. Строительная компания принадлежит Дмитрию Воронову. В 2023 году выручка составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 17,5 млн руб.

Майя Иванова