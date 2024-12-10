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За 2023 год регионы УрФО посетило более 8,2 млн туристов

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) за прошлый год приняли более 8,2 млн туристов, сообщили в аналитическом центре в сфере гостиничного и туристического бизнеса Hotconsulting.

За прошлый год регионы УрФО посетило более 8,2 млн туристов

За прошлый год регионы УрФО посетило более 8,2 млн туристов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За прошлый год регионы УрФО посетило более 8,2 млн туристов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным исследования, Свердловская область приняла за 2023 года 3,16 млн туристов, опередив по этому показателю другие регионы УрФО. Тюменская область привлекла 2,92 млн туристов, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — 1,2 млн гостей.

На развитие кемпингов региональные власти УрФО выделили 82 млн руб. Так, общий объем грантов в сфере эко и культурного туризма, оснащения туристических и гостиничных объектов составил 340 млн руб. Еще 219,5 млн руб. были направлены на создание и развитие туркода городов Свердловской области. Помимо этого, предприниматели Челябинской и Свердловской областей получили 165 млн руб. на создание модульных средств размещения.

Будущее туризма в Уральском федеральном округе:

С 2024 года государственная поддержка туризма в регионе будет продолжена в рамках программы единой субсидии, направленной на развитие туристической инфраструктуры, создание новых природных маршрутов и улучшение туристической доступности регионов. В ближайшие годы планируется увеличить туристический поток в регион и развивать новые направления туризма, включая эко- и событийный туризм.

По словам основателя Hotconsulting Романа Сабиржанова, Урал продолжает развивать туристические проекты, направленные на активный и оздоровительный туризм. «Большой потенциал округа лежит в развитии природных и культурных маршрутов, которые привлекают как внутренних, так и иностранных туристов. Популярность экотуризма и осознанных путешествий также затронула регионы Урала, где есть уникальные природные зоны, доступные для автотуризма и кемпингов»,— отметил он, добавив, что в ближайшие годы рост туризма продолжится.

Анастасия Таначева

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