Тормозное шоссе могут перекрыть из-за строительства новой развязки

Тормозное шоссе в Ярославле может быть временно перекрыто из-за строительства развязки к новому мосту. Такую возможность дает публичный сервитут, установленный постановлением мэрии Ярославля от 9 декабря. Постановление об этом подписал глава города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Мэрия установила публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) в отношения части муниципального земельного участка. На участке с кадастровым номером 76:23:000000:466 расположено Тормозное шоссе от улицы Ярославской до пересечения с жд-путями в районе Речного порта. Сервитут устанавливается в целях «устройства пересечения автомобильной дороги регионального значения "Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля" с автомобильной дорогой». Документ предполагает, что и сам участок, и находящееся на нем Тормозное шоссе будет невозможно использовать по назначению, но ограничивает временной промежуток таких затруднений.

«Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, — 4 года»,— говорится в постановлении мэрии.

После завершения работ министерство дорожного хозяйства Ярославской области должно привести участок в порядок в течение трех месяцев. В мэрии Ярославля не смогли оперативно ответить на вопрос «Ъ-Ярославль», отправив к правительству области. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что жителей заранее предупредят об ограничениях.

«На данный момент строительные работы еще не ведутся. Все вопросы, связанные с перекрытиями и изменениями маршрутов движения транспорта, будут уточняться на этапе строительства. Информация об этом будет озвучиваться заранее, чтобы жители и водители могли заранее планировать свои маршруты»,— сообщили в профильном министерстве.

Напомним, в 2025 году начнутся строительно-монтажные работы в рамках создания моста через Волгу, работы стартуют с развязки с Тормозным шоссе.

Антон Голицын