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Михаил Евраев: строительство развязки к новому мосту начнется в 2025 году

В Ярославле в 2025 году приступят к строительно-монтажным работам в рамках создания моста через Волгу, сказал губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на строительство третьего моста в федеральном бюджете на 2026 год заложено 4 млрд руб.

«Благодаря серьезной проработке, первые 4 млрд на 2026 год встали. Поэтому в 2025 году мы начнем уже строительно-монтажные работы. То есть от стадии обсуждения, от стадии подготовки ПСД мы в 2025 году перейдем к стадии строительства. Начнем мы с развязки, которая должна быть с Тормозным шоссе»,— сказал губернатор.

Губернатор сообщил, что мост включен в пятилетнюю программу развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне.

Алла Чижова

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