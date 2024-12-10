Дело о мошенничестве главы «ИТЦ "Союз"» при гособоронзаказе направлено в суд

Военные следственные органы СКР завершили расследование уголовного дела в отношении технического директора ООО «ИТЦ "Союз"» Андрея Бородинова. Он обвиняется в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Дело направлено в Железнодорожный городской суд Московской области.

«ИТЦ "Союз"» в 2014–2015 годах исполняло «многомиллионный контракт» на опытно-конструкторских работы для нужд силовых ведомств, говорится в сообщении СКР в Telegram. По версии следствия, в 2015 году господин Бородинов составил подложные документы и изготовил опытный образец военного назначения «ненадлежащего качества». Сумма хищения оценивается больше чем в 11 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Утверждается, что военные следователи добились возмещения имущественного вреда в полном объеме. В сообщении СКР не уточняется, что именно разрабатывал «ИТЦ "Союз"».