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В Сочи изменили схему движения автобусного маршрута №2М

С 10 декабря в Сочи вступили в силу изменения в схеме движения автобусного маршрута №2М. Маршрут продлят до микрорайона Макаренко, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

В связи с изменениями несколько остановок исключат из маршрута. В частности, остановочные пункты «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Отель "Звездный"», «Кинотеатр "Родина"», «Магазин "Быт"» и «Хлебозавод».

Пассажиров просят следить за актуальным расписанием и местоположением автобусов в реальном времени на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что с 4 декабря на курорте начали действовать обновленные тарифы на проезд по нерегулируемым маршрутам. В дневное время стоимость проезда на маршрутах №4, 6, 24, 92 и 94 составила 52 руб. В утренние часы с 05:00 до 07:00, а также вечером с 21:00 до последнего рейса, цена проезда увеличилась до 55 руб.

Мария Удовик

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