Дума Екатеринбурга одобрила правила для адресных табличек

В думе Екатеринбурга одобрили правила для адресных табличек на зданиях. По новым правилам информационные таблички на исторических памятниках будут черного цвета, в то время как на остальных зданиях они будут выполнены в сине-белой гамме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат от партии «Единая Россия» Владимир Крицкий предложил поправки, которые озвучивал во время обсуждения проекта на профильной комиссии: дать возможность владельцам частных домов выбирать вид табличек самостоятельно и убрать пункт о том, что на табличках возможно дублирование названия улицы на английском языке, поскольку многие владельцы могут написать его с ошибками.

Депутат от ЕР Александр Колесников ответил, что этим они могут опозорить лишь себя, но не город. Директор департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Руслан Габдрахманов сообщил, что в Екатеринбурге стремятся увеличивать число туристов, поэтому в дальнейшем планируется выделить маршруты, на которых дублирование на английском языке будет обязательным.

В ходе голосования предложение господина Крицкого поддержали 9 человек, против высказались 4, еще 18 воздержались. Поправки приняты не были. Проект в целом поддержали 32 депутата, один проголосовал против, еще один воздержался.

Анна Капустина