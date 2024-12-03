Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комиссия думы Екатеринбурга одобрила правила для адресных табличек

Комиссия екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству одобрила введение правил для адресных табличек. Согласно регламенту, таблички на исторических памятниках будут выполнены в черном цвете, на других домах они будут сине-белыми. Заменять таблички будут в ходе капитального ремонта или ремонта фасадов, а на «гостевом маршруте» в центре города возможна замена в рамках программы «Туристический код», рассказал начальник главархитектуры города Руслан Габдрахманов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат Владимир Крицкий обратил внимание на пункт о том, что название улицы необходимо дублировать на английском языке, и поинтересовался, кто будет проверять правильность таких названий. Господин Габрахманов пояснил, что в департаменте работает лингвист, который может контролировать правильность написания, хотя в законе процедура согласования и не прописана. Следом господин Крицкий предложил убрать необходимость регулирования для жилых домов в частной собственности, поскольку владельцы вправе сами устанавливать, какая адресная табличка подойдет к дому.

Депутаты проголосовали за внесение поправок, большинством голосов они одобрены не были. Проект постановления администрации поддержали пять депутатов, Владимир Крицкий воздержался от голосования. Документ передадут в городскую думу для принятия решения.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...