Комиссия думы Екатеринбурга одобрила правила для адресных табличек

Комиссия екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству одобрила введение правил для адресных табличек. Согласно регламенту, таблички на исторических памятниках будут выполнены в черном цвете, на других домах они будут сине-белыми. Заменять таблички будут в ходе капитального ремонта или ремонта фасадов, а на «гостевом маршруте» в центре города возможна замена в рамках программы «Туристический код», рассказал начальник главархитектуры города Руслан Габдрахманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат Владимир Крицкий обратил внимание на пункт о том, что название улицы необходимо дублировать на английском языке, и поинтересовался, кто будет проверять правильность таких названий. Господин Габрахманов пояснил, что в департаменте работает лингвист, который может контролировать правильность написания, хотя в законе процедура согласования и не прописана. Следом господин Крицкий предложил убрать необходимость регулирования для жилых домов в частной собственности, поскольку владельцы вправе сами устанавливать, какая адресная табличка подойдет к дому.

Депутаты проголосовали за внесение поправок, большинством голосов они одобрены не были. Проект постановления администрации поддержали пять депутатов, Владимир Крицкий воздержался от голосования. Документ передадут в городскую думу для принятия решения.

Анна Капустина