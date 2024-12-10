Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алтайцу дали шесть лет за Telegram-канал с поддержкой проукраинских террористов

Суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичном призыве к деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

О решении суда ТАСС сообщила пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю. Имя мужчины 1976 года рождения не называется. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Как добавили в ФСБ, мужчина создал Telegram-канал и наполнял его «антироссийским контентом». Часть материалов содержала призывы «к оказанию ресурсной поддержки проукраинских террористических организаций». К таким выводам ФСБ пришла после проведения лингвистических экспертиз.

Подробнее о приговорах по статьям о госизмене и шпионаже — в материале «Ъ» «Слово уступило делу».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...