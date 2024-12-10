Алтайцу дали шесть лет за Telegram-канал с поддержкой проукраинских террористов

Суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и публичном призыве к деятельности, направленной против безопасности России (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

О решении суда ТАСС сообщила пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю. Имя мужчины 1976 года рождения не называется. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Как добавили в ФСБ, мужчина создал Telegram-канал и наполнял его «антироссийским контентом». Часть материалов содержала призывы «к оказанию ресурсной поддержки проукраинских террористических организаций». К таким выводам ФСБ пришла после проведения лингвистических экспертиз.

Подробнее о приговорах по статьям о госизмене и шпионаже — в материале «Ъ» «Слово уступило делу».