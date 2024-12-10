На главной площади Ярославля установят глэмпинг-шатры и уличные камины

В Ярославле на Советской площади с 20 декабря до 2 марта будет работать новогодняя ярмарка, на которой установят сферические шатры для глэмпингов и уличные камины. Об этом на открытом совещании у мэра Ярославля рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвара Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Со стороны бульвара Вахрамеева поставят 12 ярмарочных домиков, три глэмпинг-шатра, камин и аттракционы. Установка ярмарки начнется 12 декабря. Площадь глэмпинг-шатра составит около 20 кв.м. Варвара Моисеева рассказала, как будут использоваться шатры.

«В нем с комфортом разместится небольшая компания, а также небольшая точка питания, например, с чаем, кофе или выпечкой. Если не хватило места в теплом глэмпинге, то согреться можно будет у импровизированного камина. Это уличный газовый инфракрасный камин — идеальное решение для обогрева открытых пространств»,— рассказала Варвара Моисеева.

На площади будет установлена сцена для выступлений, елки со светящимися гирляндами и рождественскими открытками. Перед домиками будет организована зона фастфуда со столиками для приема пищи.

«Гостям ярмарки будет предложено мясо и колбаски, приготовленные на гриле, горячие супы, домашняя выпечка, а также сэндвичи, корн-доги, пончики, пицца, чуррос, вафли и другие блюда. Также будут предложены горячие напитки. Это горячее какао, чай, кофе. Чай будет у нас специализированный с добавлением ягод, специй»,— рассказала госпожа Моисеева.

Цена билетов на аттракционы составит от 250 до 300 руб. Льготная цена для малоимущих многодетных семей и семей участников СВО — 150 руб.

Антон Голицын