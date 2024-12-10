Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи поймали напавшего на людей быка

В Сочи поймали быка и привлекли к ответственности его владельца. В отношении хозяина животного составили протокол о нарушении правил благоустройства, сообщает МЦУ Сочи в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В социальных сетях появилась информация о том, что бык напал на девушку возле остановки «Город детства». Пострадавшей якобы помогла знакомая, которая начала громко сигналить, а затем увезла знакомую с места происшествия. Позднее животное заметили во дворе ЖК «Министерские озера». По словам очевидцев, бык зашел во двор, где находились мать с двумя детьми. Жительница Сочи вместе с детьми успела убежать.

Сотрудники департамента по охране окружающей среды, а также администрации Хостинского района и Раздольского сельского округа начали расследование. В результате совместных усилий с участковыми полицейскими удалось установить владельца нападавшего на людей животного.

Сотрудники отдела административной инспекции составили протокол о нарушении правил благоустройства Сочи. Владельцу вручили уведомление с обязательными требованиями по содержанию сельскохозяйственных животных, а также предостережение о недопустимости выгула без присмотра.

Сейчас бык находится на привязи на огороженной территории.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта, в селе Молдовка, водитель автомобиля марки «Мицубиси» совершил наезд на трех коров. Все три животных погибли на месте происшествия.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...