В Сочи поймали напавшего на людей быка

В Сочи поймали быка и привлекли к ответственности его владельца. В отношении хозяина животного составили протокол о нарушении правил благоустройства, сообщает МЦУ Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В социальных сетях появилась информация о том, что бык напал на девушку возле остановки «Город детства». Пострадавшей якобы помогла знакомая, которая начала громко сигналить, а затем увезла знакомую с места происшествия. Позднее животное заметили во дворе ЖК «Министерские озера». По словам очевидцев, бык зашел во двор, где находились мать с двумя детьми. Жительница Сочи вместе с детьми успела убежать.

Сотрудники департамента по охране окружающей среды, а также администрации Хостинского района и Раздольского сельского округа начали расследование. В результате совместных усилий с участковыми полицейскими удалось установить владельца нападавшего на людей животного.

Сотрудники отдела административной инспекции составили протокол о нарушении правил благоустройства Сочи. Владельцу вручили уведомление с обязательными требованиями по содержанию сельскохозяйственных животных, а также предостережение о недопустимости выгула без присмотра.

Сейчас бык находится на привязи на огороженной территории.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта, в селе Молдовка, водитель автомобиля марки «Мицубиси» совершил наезд на трех коров. Все три животных погибли на месте происшествия.

Мария Удовик