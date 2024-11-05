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Трех коров насмерть сбил водитель иномарки в Сочи

В селе Молдовка, расположенном вблизи международного аэропорта Сочи, водитель автомобиля марки «Мицубиси» сбил трех коров. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ курорта.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в понедельник, 4 ноября. Водитель иномарки не успел среагировать на стадо коров, которое вышло на проезжую часть справа налево по ходу движения других транспортных средств, и сбил животных.

Три коровы погибли на месте. Водитель не пострадал.

«Ъ-Сочи» писал, что несколько недель назад корова напала на местную жительницу. Женщина пострадала. Полиция разыскивает владельца коровы.

Мария Удовик

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