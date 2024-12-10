В Челябинске количество сданных новостроек в 2024 году может сократиться на 27%

По итогам 2024 года Челябинск может оказаться в тройке российских городов-миллионников по сокращению объемов ввода многоквартирных домов. «Яндекс Недвижимость» прогнозирует падение на 27% по сравнению с 2023 годом, до 250 тыс. кв. м, сообщает «Ъ».

Большее сокращение показателей строительства многоквартирного жилья аналитики ожидают только в Нижнем Новгороде — на 29%, до 380 тыс. кв. м. Замыкает тройку Уфа, где прогнозируется падение на 21%, до 610 тыс. кв. м. В целом по итогам 2024 года из 16 городов-миллионников ввод многоэтажек может сократится в девяти.

По прогнозу «Яндекс Недвижимости», совокупный ввод МКД в миллионниках в этом году составит 19,6 млн кв. м, что соответствует уровню прошлого года. Такой показатель обеспечит увеличения объема сданного жилья в Москве: на 11% год к году, до 6,6 млн кв. м. Столица обеспечит треть из общего объема введенных в эксплуатацию МКД в городах-миллионниках.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Челябинскстата, за 10 месяцев 2024 года в Челябинской области было введено 1,68 млн кв. жилой недвижимости. В том числе сдано 639 многоквартирных домов общей площадью 539 тыс. кв. м, что на 25% меньше, чем в январе-октябре прошлого года.