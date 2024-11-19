В Челябинской области ввод жилья населением вырос на 20%

В январе-октябре 2024 года население Челябинской области построило и ввело в эксплуатацию 1,14 млн кв. м жилья. Это на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и в два раза больше, чем сдали застройщики-юридические лица в этом году. Такие данные представил Челябинскстат.

Всего за 10 месяцев года на Южном Урале введено в действие 9238 жилых домов общей площадью 1,68 кв. м, что почти соответствует показателю января-октября 2023 года (+0,6% в этом году). Застройщики-юридические лица построили на 25% жилья меньше, чем годом ранее. Всего компании сдали 639 многоквартирных домов общей площадью 539 тыс. кв. м. Год назад было почти 720 тыс. кв. м. Жители Челябинской области в этом году возвели почти 8,6 тыс. индивидуальным домов.

Юлия Гарипова