УФАС по Башкирии оштрафовало на 610 тысяч рублей Хоум Банк за спам-рассылку

Управление ФАС по Башкирии по итогам рассмотрения двух административных дел о нарушении закона «О рекламе» оштрафовало Хоум Банка на 610 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В УФАС от физлица поступило несколько жалоб на действия ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк». Банк без согласия заявителя отправлял рекламные предложения на его электронную почту.

Согласно закону «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи допустимо только при условии предварительного согласия абонента. Банк не представил доказательств, заявитель был не против получать рассылку.

Майя Иванова