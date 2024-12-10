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Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 20 беспилотников. В результате пострадали три человека. Разрушения получили один многоквартирный и три частных дома, три автомобиля. Из-за нарушения линии электропередачи в нескольких населенных пунктах отключали свет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Дубовое, села Ближнее, Никольское и Таврово атаковали четырьмя беспилотниками, три из которых сбила система ПВО. Пострадало частное домовладение.

Над Борисовским районом система ПВО ликвидировала один беспилотный летательный аппарат. Без последствий.

В Валуйском округе в районе села Двулучное в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль были ранены три человека. Они получили медицинскую помощь, продолжат лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Дроновка, Сподарюшино обстреляли с помощью 34 боеприпасов, также с БПЛА было сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Архангельское, Белянка, Муром, Первое Цепляево и хутор Балки атаковали с помощью десяти снарядов и 13 БПЛА, пять из которых уничтожили. За сутки при ударах ВСУ были повреждены один многоквартирный и два частных дома, легковой и грузовой автомобили, линия электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение в селах Крапивное и Чураево, в городе Шебекино микрорайон Северный частично обесточен.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 20 БПЛА и 15 боеприпасов. Пострадавших нет. Повреждены два многоквартирных и два частных дома, три автомобиля, коммерческие объекты.

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Алина Морозова

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