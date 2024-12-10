В Казани среди вакансий декабря больше всего готовы платить водителю-экспедитору. Специалисту предлагают зарплату от 150 до 220 тыс. руб., полис ДМС и дополнительные бонусы. Об этом сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани самую высокую зарплату до 220 тыс. руб. предлагают водителю-экспедитору

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Казани самую высокую зарплату до 220 тыс. руб. предлагают водителю-экспедитору

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых предложений Казани заняла вакансия регионального менеджера отдела продаж. Компания занимается добычей и переработкой глинистого сырья. Будущий сотрудник может получать от 135 тыс. руб.

На третьем месте расположилась вакансия программиста «1С» на вертолетном заводе. Кандидат может получать в месяц зарплату от 130 тыс. руб., полис ДМС, летний отдых для детей сотрудников и т. д. В топе высокооплачиваемых предложений также оказались вакансии инженера по релейной защите и оператора-монтажника в инжиниринговой компании с зарплатой от 120 тыс. руб. Специалистам обещают зарплату от 120 тыс. руб.

В рейтинг лучших предложений декабря попали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах и т.д.

В ноябре самой высокооплачиваемой вакансией в Казани стал начальник производства с зарплатой от 150 тыс. руб.

Диана Соловьёва