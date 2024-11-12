В Казани определили самые высокооплачиваемые вакансии ноября. По данным исследования сервиса SuperJob, лидером рейтинга стала вакансия начальника производства. Будущему сотруднику предлагают зарплату от 150 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре самой высокооплачиваемой вакансией в Казани стал начальник производства

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В ноябре самой высокооплачиваемой вакансией в Казани стал начальник производства

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На втором месте расположилась вакансия слесаря-сантехника. Специалисту обещают доход от 105 тыс. руб. На третьей позиции оказался инженер-сметчик с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб., с премиями и бонусами. В топ-5 высокооплачиваемых вакансий ноября также попали супервайзер агентов прямых продаж и бухгалтер на участок. Компания, ищущая супервайзера, специализируется на развитии сервисов мобильной связи. Будущему сотруднику готовы платить от 100 тыс. руб., с полисом ДМС и дополнительными днями отпуска. Бухгалтеру на участок предлагают зарплату в 100 тыс. руб.

В топе высокооплачиваемых вакансий ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.

В других крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Краснодар, Екатеринбург и т. д.) в рейтинге лучших предложений ноября оказались врачи (гинеколог-репродуктолог, психиатр, главный врач, стоматолог и др.).

Диана Соловьёва