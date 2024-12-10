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Петарда взорвалась в руках у школьника в Никольском

Днем 8 декабря у паромной переправы в городе Никольское ученик третьего класса, прогуливаясь с друзьями, нашел самодельную петарду и поджег ее, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Она взорвалась у него в руках.

В результате несовершеннолетний серьезно повредил пальцы. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. С места происшествия полицейские изъяли еще шесть предметов, похожих на петарды. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция проверит информацию об избиении ребенка в детсаду на Рыбацком проспекте. По словам матери пострадавшего, на мальчика напали другие дети.

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