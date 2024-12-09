Полиция проверит информацию об избиении ребенка в детсаду на Рыбацком проспекте

Воспитанника детского сада на Рыбацком проспекте доставили в больницу с переломами и ушибом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Правоохранителям об инциденте 6 декабря сообщил медицинский работник учреждения.

Мать пострадавшего рассказала сотрудникам правопорядка, что ее сына избили другие дети. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сделавший некачественное обрезание младенцу хирург получил два года условно. Мужчина взял за свою работу 8 тыс. рублей. После операции у ребенка развилось кровотечение, его госпитализировали.

Андрей Маркелов