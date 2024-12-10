На трех участках дорог в Башкирии введено ограничение движения

Сегодня с 10:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, гололедица, ограничение видимости) ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на трех дорогах в Башкирии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Первая из них — дорога Уфа—Бирск—Янаул с 33 по 214 км в Благовещенском, Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском и Янаульском районах.

Вторая — Бирск—Тастуба—Сатка с 0 по 254 км в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском и Кигинском районах.

Третья — Бураево—Старобалтачево—Куеда с 0 по 98 км в Бураевском и Балтачевском районах.

Ориентировочно, ограничение будет действовать до 15:00.

Майя Иванова