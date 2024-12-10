В челябинском горсаду имени Пушкина открывается каток

В Челябинске 14 декабря начнет работать каток в городском саду имени А.С. Пушкина в Челябинске. Праздничное открытие со «сказочной программой» для всей семьи запланировано на 12:00, сообщает пресс-служба учреждения.

Каток в городском саду будет работать каждый день. В понедельник встать на коньки можно будет с 14:00 до 20:45. Со вторника по четверг — с 11:00 до 20:45. В пятницу работа катка начинается так же в 11:00, но продлится до 21:45. В выходные и праздничные дни выйти на лед возможно с 10:00 до 21:45. При температуре воздуха ниже минус 25 градусов каток не работает.

Виталина Ярховска