В родном городе Башара Асада поддержали свергнувших его исламистов

Сирийские исламисты, свергнувшие власть в стране, встретились со старейшинами города Кардаха в Латакии, родном городе бежавшего президента Башара Асада. По информации Reuters, старейшины подписали заявление о поддержке новой власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

В состав делегации исламистов вошли члены суннитских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) и «Свободная сирийская армия». В Кардахе с ними встретились десятки религиозных деятелей, старейшин и других людей. После этого представители алавитов подписали заявление о поддержке.

В заявлении подчеркивается религиозное и культурное разнообразие Сирии. Члены суннитских группировок документ не подписали.

Сирийцы, исповедующие религию алавитов (к ним принадлежит семья Башара Асада), составляют около 10% и сосредоточены в Латакии. Мусульмане-сунниты составляют около 70% населения, в стране также есть большие сообщества христиан, курдов и др.

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