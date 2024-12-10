Осужденный за сбор данных для США экс-сотрудник консульства обжаловал приговор

Осужденный во Владивостоке по делу о сотрудничестве со спецслужбами США россиянин Роберт Шонов подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. В ноябре Приморский краевой суд признал его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Шонов

Фото: Лефортовский районный суд Роберт Шонов

Фото: Лефортовский районный суд

Роберт Шонов работал в генконсульстве США во Владивостоке. По данным «Ъ», он занимал пост начальника хозяйственного отдела. В марте 2023 года его арестовали. ФСБ заявила, что Шонов за вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Он, как утверждается, собирал сведения о спецоперации и протестных настроениях граждан России.

«Стороной защиты на приговор Шонову подана апелляционная жалоба. Дело для рассмотрения направлено в Новосибирск в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции»,— сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Приговор Роберту Шонову суд огласил 1 ноября. Помимо лишения свободы ему также назначили штраф в размере 1 млн руб., а также один год и четыре месяца ограничения свободы после отбывания срока. Кроме того, у Роберта Шонова было конфисковано более 400 тыс. руб. и «электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Рассказы о протестах и СВО уложились в срок».