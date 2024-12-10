Прокуратура внесла представление ректору БГМУ из-за клопов в общежитиях

Прокуратура по итогам совместной с Роспотребнадзором проверки внесла представление ректору уфимского университета из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм в учебных и жилых помещениях. Возбуждено несколько дел об административных правонарушениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальника хозяйственного отдела и директора студенческого городка привлекли к ответственности за административные правонарушения. Ректор университета должен принять необходимые меры.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре управление Роспотребнадзора по региону объявило Башгосмедуниверситету предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства из-за клопов в аудиториях. На насекомых пожаловались студенты вуза — видеозапись, на которой видны клопы, появилась в соцсетях 7 ноября.

Наталья Балыкова