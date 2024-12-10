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В Варненском районе в ДТП с опрокидыванием погиб водитель

Утром 10 декабря в Варненском районе в результате ДТП с опрокидыванием погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, около 8:30 10 декабря 27-летний водитель Mazda 6 двигался по трассе «Варна — Котенино — Красный Октябрь». На изгибе дороги влево он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП водитель погиб на месте. Он не был пристегнут.

Виталина Ярховска

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