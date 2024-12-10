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Дмитрий Артюхов: проблема повышения температуры острее всего стоит в ЯНАО

Проблема увеличения средней температуры среди северных регионов России острее всего стоит в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что тема потепления в субъекте требует большого подхода со стороны государства.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«На федеральном уровне складывается нормативная база, и здесь мы везде хотим выступать пилотным регионом, потому что у нас тема стоит острее всего. Двигаясь от Ямала на Восток все-таки похолоднее и острота ниже, у нас она прям здесь и сейчас»,— сказал господин Артюхов.

Губернатор добавил, что в ЯНАО поддерживают написание кандидатских, докторских диссертаций и создают площадку для общения ведущих специалистов в сфере изменения климата. По его словам, практические меры включат мониторинг, сбор информации и создание профильных лабораторий. «Дорожно-строительную лабораторию и лабораторию по грунтам открываем в 2025 году, у нас на Ямале это будут более прикладные исследования, которые будут давать более качественные результаты и изыскания»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Василий Алексеев, Салехард

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