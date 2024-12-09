Глава ЯНАО опроверг информацию о планах ликвидировать малые населенные пункты

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) не стоит вопрос о ликвидации малых населенных пунктов, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии. Он отметил, что закон «О малых населенных пунктах», принятый региональным заксобранием 24 октября, предоставляет возможность жителям «приобрести, по сути получить, жилье в Салехарде или районном центре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Цены на квартиры в Салехарде начинаются от 7 млн руб. и выше, суммы недоступны для жителей маленького национального поселка, но кто-то планирует жизнь своих детей и внуков, как ему жить ближе к медицинскому учреждению, и сегодня нет варианта у жителя отдаленного поселка получить квартиру в районном центре или городе»,— пояснил губернатор.

Господин Артюхов добавил, что власти реализовали программу в поселке Газ-Сале, в рамках которой переселили местных жителей в «более комфортные условия». «Меня абсолютно все отговаривали, там тоже звучало слово "расселение", но по факту программа практически заканчивается, несколько десятков семей должны переехать в Тазовский, те, кто выбрал Новый Уренгой, уже завершили переезд, и когда я собираю бывших жителей поселка, все очень счастливы и рады изменениям, которые произошли в жизни»,— сказал глава Ямала.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что жители малых населенных пунктов могут отказаться от предлагаемых мер поддержки. «Они будут жить ровно так, как жили всегда. Весь комплекс поддержки отдаленных населенных пунктов по линии традиционного хозяйства сохраняется, индексируется и будет развиваться»,— заверил он.

Губернатор отметил, что некоторые малые населенные пункты, которые получили развитие в годы геологического освоения, остались без предприятий. По словам господина Артюхова, в соответствующих деревнях и поселках «абсолютная транспортная оторванность, субсидирование абсолютно всего». «Молодежь тяготится к современной жизни, жизни хотя бы в поселке, мы должны не пытаться консервировать ситуацию, как она есть, а давать новые меры поддержки тем, кто хочет что-то поменять»,— добавил господин Артюхов.

Закон «О малых населенных пунктах» определяет, что малым признается населенный пункт, где зарегистрировано менее 500 человек. Чтобы признать этот населенный пункт «обладающим недостаточным уровнем инфраструктурной обеспеченности», необходимо соблюдение не менее пяти критериев из восьми. В населенном пункте должны отсутствовать централизованное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, пункты объектов размещения отходов, связь с автодорогами регионального или межмуниципального значения, предприятия со среднесписочной численностью от 15 человек в ряде сфер, медицинские организации, школы и детские сады.

Василий Алексеев, Салехард