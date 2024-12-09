Т-банк передал часть кредитов клиентов «Уралсибу»

Банк «Уралсиб» приобрел у Т-банка портфель потребительских кредитов заемщиков, сообщила пресс-служба «Уралсиба» Frank Media. В службе поддержки Т-банка подтвердили изданию факт передачи части кредитов. Т-банк передает часть потребительских кредитов клиентов на обслуживание в «Уралсиб» с 6 декабря.

Клиентам, чьи кредиты будут переданы, будет отправлено уведомление по СМС с предложением оформить дебетовую карту «Уралсиба». Это позволит им более удобно обслуживать свои счета. В Т-банке уточнили, что в «Уралсиб» будут переведены кредиты наличными и рефинансированные кредиты, если в договоре предусмотрен пункт о передаче кредитов другим организациям. Условия, сумма и дата платежей при переходе останутся прежними.

Ранее на сайте «Уралсиба» появился раздел для клиентов Т-банка, где приводились ответы на часто задаваемые вопросы. Сейчас он удален. По данным Telegram-канала MarketOverview, на вопрос о причине передачи кредита в «Уралсиб» приводился следующий ответ: «Это обычная практика, когда заключают соглашение и кредит из одного банка передают в другой».

Осенью 2022 года Ситибанк продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов. В 2023-м Ситибанк заключил с «Уралсибом» соглашение о передаче портфеля кредитных карт при наличии согласия их держателей.

В ноябре банки выдали россиянам кредитов на сумму 626,3 млрд руб. Это на 28% меньше, чем в предыдущем месяце, и в два раза меньше, чем год назад. При этом по итогам ноября все сегменты кредитования показали минимальные значения с 2022–2023 годов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».