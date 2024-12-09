Мандарины из Абхазии продолжают поступать на рынок Ростова

Абхазские мандарины продолжают поступать на рынок Ростовской области. Никакого запрета с российской стороны на ввоз цитрусовой продукции из частично признанной республики не было, сообщил РБК Ростов председатель Ростовской абхазской диаспоры Виктор Хашба.

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Он рассказал, что, по информации представителей абхазского правительства, в одной партии мандаринов был обнаружен вредитель, продукцию вернули, но о запрете поставок цитрусовых Россельхознадзор Краснодарского края не заявлял. «Грузы просто стали более тщательно проверять»,— говорит господин Хашба.

По его словам, в Абхазии сейчас мандарины в розницу стоят 30-50 руб. за кг, оптом — дешевле.

«Российская сторона закупает мандарины прямо на дереве по 10-20 руб. за кг, организует сбор и вывозит с территории республики. Уже в России отпускная цена составляет порядка 100 руб. за кг»,— отмечает Виктор Хашба.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», Россельхознадзор уже опроверг информацию о том, что Россия якобы запретила ввоз мандаринов из Абхазии. До этого и. о. премьера Абхазии Валерия Бганба заявлял, что российская сторона запретила ввоз мандаринов, ссылаясь на решение санитарных служб. Абхазская сторона, по словам господина Бганба, опровергла нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки. «Ъ-Сочи» также писал, что с начала октября из Абхазии в Россию поставили 12,5 тонн мандаринов. Еежедневно через пропускной пункт «Адлер» ввозят до 700 тонн цитрусовых.

Василий Хитрых