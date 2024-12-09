Первый замминистра ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов мог покинуть пост

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов ушел со своего поста, пишет «Сигнал Урал» со ссылкой на осведомленный источник. «Ъ-Урал» обратился за комментарием в департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

В августе, по сообщениям СМИ, у Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ регионального минЖКХ Елены Васильевой прошли обыски, после чего они были доставлены в Следственный комитет. Тогда в департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что господин Чикризов продолжает исполнять служебные обязанности, а министерство сотрудничает с силовыми органами.

Анна Капустина