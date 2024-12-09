На Урале мужчину, бросившего дочь с пятого этажа, признали невминяемым

В Екатеринбурге мужчину, бросившего дочь с балкона пятого этажа, признали невминяемым. Его обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 117 (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, 30 декабря 2023 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина бросил дочь с балкона квартиры на пятом этаже. Девочка погибла на месте.В тот же день обвиняемый с применением насилия вымогал деньги у супруги, а на следующий день совершил нападение на еще одного человека. Он похитил из его квартиры деньги и имущество на сумму более 170 тыс. руб.

В ходе расследования мужчина прошел психолого-психиатрическая экспертизу. Согласно ней, он не осознавал опасность своих действий из-за хронического психического расстройства. «Дела будут направлены в прокуратуру и суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера»,— добавили в ведомстве.

Ксения Тарских