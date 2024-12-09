Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Креативные индустрии принесли экономике Липецкой области 11,7 млрд рублей

Вклад креативных индустрий в экономику Липецкой области составляет 11,7 млрд руб. В отрасли занято около 5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. — представители субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в облправительстве.

Липецкая область в числе первых 20 регионов страны представила свою стратегию развития «креативной экономики» до 2030 года на федеральной презентации в Москве. В обсуждении участвовали представители Агентства стратегических инициатив, Минэкономразвития, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, профильных ведомств, депутаты Госдумы, эксперты индустрии.

Как рассказали начальник областного управления экономразвития Кирилл Дождиков и руководитель экспертной группы Сергей Авилов, приоритетными направлениями для региона в этой сфере являются IT, архитектура и урбанистика, мода и дизайн, НХП и ремесла. Их выбор обусловлен потенциалом для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности региона.

«На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывает долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки»,— пояснил губернатор Игорь Артамонов.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...