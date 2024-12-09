Креативные индустрии принесли экономике Липецкой области 11,7 млрд рублей

Вклад креативных индустрий в экономику Липецкой области составляет 11,7 млрд руб. В отрасли занято около 5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. — представители субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в облправительстве.

Липецкая область в числе первых 20 регионов страны представила свою стратегию развития «креативной экономики» до 2030 года на федеральной презентации в Москве. В обсуждении участвовали представители Агентства стратегических инициатив, Минэкономразвития, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, профильных ведомств, депутаты Госдумы, эксперты индустрии.

Как рассказали начальник областного управления экономразвития Кирилл Дождиков и руководитель экспертной группы Сергей Авилов, приоритетными направлениями для региона в этой сфере являются IT, архитектура и урбанистика, мода и дизайн, НХП и ремесла. Их выбор обусловлен потенциалом для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности региона.

«На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывает долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки»,— пояснил губернатор Игорь Артамонов.

Анастасия Колпачева