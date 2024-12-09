В Ростове оставленная коммунальщиком куча песка стала причиной ДТП

В донской столице куча песка, оставленная на дороге после ремонтных работ, стала причиной ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Ростовской области.

Согласно сообщению, некое должностное лицо допустило отсыпку большого количества песка после проведения ремонта подземных коммуникаций по пр. 40-летия Победы, 148. В результате автомобиль марки ВАЗ наехал на препятствие и получил механические повреждения. Также это осложняло движение других транспортных средств.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье 12.33 КоАП («Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу БДД, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия»).

Анастасия Казуков