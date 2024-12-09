Объем ввода офисов в Петербурге станет самым низким за последние 19 лет

В 2024 году в Петербурге введут в эксплуатацию 83 тыс. квадратных метров офисных площадей. Об этом сообщает консалтинговая компания Nikoliers. Для сравнения, эта цифра на 38% меньше, чем в 2023 году. Такого падения специалисты не видели с 2015 года.

На текущий момент доля свободных помещений в городе снизилась до 3,9%. Темп чистого поглощения площадей оказался втрое выше объема ввода. Сильный дефицит площадей, в свою очередь, привел к росту арендных ставок.

Так аренда помещений класса А подорожала до 2,4 тыс. рублей за квадратный метр (+34% за год), класс В подорожал до 1,6 тыс. рублей (+28%). Тем не менее, по прогнозам экспертов, ажиотажный спрос на офисы упадет в следующем году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге за 2024 год введут порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это на 4% меньше прошлогоднего результата, который составил чуть больше 3,1 млн «квадратов».

Андрей Маркелов